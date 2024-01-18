Дочь Снуп Догга перенесла инсульт Дочь Снуп Догга Кори Бродус перенесла инсульт в возрасте 24 лет

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global look press

Дочь американского рэп-исполнителя Снуп Догга Кори Бродус перенесла инсульт. С таким диагнозом девушка, которой 22 июня исполнилось 24 года, на днях попала в больницу, о чем сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

У меня случился тяжелый инсульт. Я начала плакать, когда мне это сказали. Мне всего лишь 24 года. Что же я сделала такого в прошлом, что заслужила это? — поделилась она.

Ранее семья страдающего деменцией американского актера Брюса Уиллиса сообщила, что этот год может оказаться для него последним. Состояние актера ухудшается день ото дня: он больше не может читать и практически не говорит. Недавно старшая дочь «крепкого орешка» Скаут опубликовала фото с лежащим на кровати отцом, накрытым белой простыней. Родные Уиллиса, по их словам, стараются поддерживать его и проводить с ним все свое время.

До этого актриса Шэрон Стоун рассказала, как потеряла работу в Голливуде после перенесенного в 2001 году инсульта. Так, 65-летняя исполнительница главной роли в фильме «Основной инстинкт» призналась, что из-за болезни начала забывать тексты ролей, но с ее проблемой никто не захотел считаться. Режиссеры и продюсеры перестали приглашать артистку на съемки и буквально вычеркнули из профессии.