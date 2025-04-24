Дочь Трампа похвасталась фигурой в купальнике Дочь президента США Иванка показала фигуру в купальнике во время серфинга

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иванка Трамп

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка продемонстрировала в соцсетях свою фигуру в купальнике. 43-летняя предпринимательница опубликовала серию снимков во время занятия серфингом.

Фотографии были сделаны во время ее путешествия в Коста-Рику. На одном из кадров Иванка стоит на доске в элегантном черном купальнике, состоящем из лифа и высоких плавок. Ее волосы собраны назад, при этом дочь президента не использовала макияж.

До этого 43-летняя дочь американского президента стала причиной критики известного дома моды после появления на официальном мероприятии. На благотворительном ужине в Национальном музее строительства она предстала в роскошном платье, которое было украшено кристаллами от Oscar de la Renta. Такой выбор наряда вызвал волну критики в адрес бренда из-за сотрудничества с семьей главы Белого дома.

Мелания Трамп, супруга действующего главы Белого дома, в свое время также выбрала необычный образ для выхода на съезде республиканцев в Милуоки. Для своего первого публичного появления после покушения на мужа в Пенсильвании она вышла в свет в элегантном алом костюме от Dior. Похожие цвета в своем образе также выбрал вице-президент Джей Ди Вэнс.