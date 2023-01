Дочь Элвиса, жена Джексона: чем запомнилась Лиза-Мари Пресли Дочь короля рок-н-ролла отдала сердце королю поп-музыки. Она пронесла через всю жизнь память об отце и, как и он, умерла от сердечного приступа

Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Америка потрясена внезапной кончиной 54-летней певицы Лизы-Мари Пресли — единственной дочери короля рок-н-ролла. Она умерла в своем доме в Калифорнии от остановки сердца — прямо как ее легендарный отец Элвис Пресли. Об уходе яркой Лизы-Мари скорбят бывшие мужья (среди них нет в живых только иконы поп-музыки Майкла Джексона), ее оплакивает убитая горем мать — 77-летняя Присцилла Пресли, которая осталась единственным связующим звеном с Элвисом и его эпохой. Лиза-Мари Пресли с детства жила в тени звездных родителей и читала о себе в таблоидах, будто именно из-за нее их брак дал трещину. «Принцесса Пресли» боролась с теми же страстями, что и ее отец, пережила смерть любимого сына, но сердце её не ожесточилось. Родные и друзья Лизы-Мари верят: теперь она встретилась со всеми, кого так любила.

Фото: AP/TASS Лиза-Мари Пресли и ее супруг Майкл Джексон

Медовый месяц с Майклом Джексоном в «Башне Трампа»

Спасти Лизу-Мари пытался музыкант Дэнни Кио — ее первый супруг и отец их двоих детей. Он делал женщине массаж сердца до приезда скорой (увы, в клинике Лос-Анджелеса не смогли ее реанимировать). Кио не случайно оказался рядом, когда случилось несчастье: пара развелась еще в 1994 году, но сохранила добрые отношения, и Дэнни жил в одном из гостевых домов в поместье Лизы-Мари. В 2020 году они пережили страшную трагедию — самоубийство их сына Бенджамина. «Моя жизнь была полностью разрушена. Горе не отпускает меня ни на день и останется со мной до конца», — говорила Пресли. Этим летом она опубликовала фотографию татуировки на ноге — точно такая же была у Бена.

«Она озаряла собой любую комнату, в которую входила. У нее был самый потрясающий смех среди всех, кого я встречал. И мое сердце разбито. Но я верю, что она воссоединилась с сыном, и это единственное, в чем я нахожу хотя бы какое-то утешение», — написал о смерти Лизы-Мари еще один ее бывший муж, голливудский актер Николас Кейдж. Этот брак случился по страсти, но продлился всего три месяца — с августа по ноябрь 2002 года.

Но любовью всей жизни Лизы-Мари Пресли — и она сама об этом говорила — был король поп-музыки Майкл Джексон. Об их тайной свадьбе в Доминикане в 1994 году трубила вся Америка (за 20 дней до этого Пресли оформила развод с Кио). Часть медового месяца пара провела в роскошном номере знаменитого небоскреба «Башня Трампа» (Trump Tower). В 1995 году Лиза-Мари снялась в клипе Джексона You are not alone, а в 1996-м они развелись.

Пресли всегда отрицала, будто их брак с Джексоном был пиар-акцией. Уже тогда певцу предъявляли чудовищные обвинения — в совращении 13-летнего подростка. Но она не хотела в это верить.

Я была уверена, что он не сделал ничего плохого, что его обвинили напрасно. Я хотела спасти его и думала, что смогу. Несчастный, славный, непонятый человек — я влюбилась в него! Если он хотел, то мог полностью завладеть вами. Ну, подумайте: как можно проводить с человеком 24 часа в сутки, с ним спать и просыпаться рядом, если вы не любите этого человека? Я вышла за него замуж лишь по одной причине — это была любовь, — откровенно говорила Лиза-Мари.

Фото: AP/TASS Элвис и Присцилла Пресли с дочкой Лизой-Мари

Папа увез на частном самолете посмотреть на снег

Главным мужчиной в жизни Лизы-Мари оставался тот, кого она потеряла в девятилетнем возрасте, — ее отец. В феврале 1968 года мировые СМИ облетели снимки счастливых Присциллы и Элвиса Пресли, покидающих роддом в Мемфисе (штат Теннеси) с малышкой на руках. Но когда девочке было четыре года, ее родители развелись. Писали, что причиной стали психологические проблемы Элвиса, который не мог воспринимать молодую жену в новой роли матери семейства, его пристрастие к алкоголю и зависимость от лекарств.

Как бы то ни было, у девочки остались самые теплые воспоминания о том, кто был для всех вокруг недосягаемым кумиром, королем рок-н-ролла, секс-символом, а для нее — просто любящим отцом.

Элвис Пресли баловал единственную дочь (других детей у него не будет). Когда у «принцессы рок-н-ролла», как называли Лизу-Мари, выпал первый зуб, он подарил ей пять долларов. «Но ты не можешь так просто дать ребенку целых пять долларов!» — возмущалась Присцилла. «Могу! Ведь она дочь Элвиса Пресли», — без ложной скромности парировал гордый отец.

Однажды Пресли заказал частный самолет лишь для того, чтобы свозить дочку в штат Айдахо — там Лиза-Мари впервые увидела снег. Полтора часа они играли снежки и ныряли в сугробы, а потом вернулись в знаменитое поместье Грейсленд, где теперь находится музей Элвиса.

Лиза-Мари стала его наследницей в 1977 году. Королю рок-н-ролла было всего 42 года, и он планировал новые гастроли. Но 16 августа подруга Элвиса нашла его бездыханное тело в ванной. Певца отвезли в реанимацию, но врачи оказались бессильны. Позже в крови Элвиса обнаружили повышенное содержание комбинации препаратов, которые могли вызвать остановку сердца.

По собственным воспоминаниям, Лиза-Мари росла «одиноким, странным, меланхоличным ребенком». В подростковом возрасте девочка «на какое-то время включила режим саморазрушения — начала баловаться наркотиками». Чтобы помочь дочери, Присцилла отправляла ее в разные частные школы и интернаты, из которых Лизу-Мари нередко исключали.

Повзрослев, наследница великого певца взяла себя в руки и решила пойти по музыкальной стезе — вслед за отцом. Но это и оказалось самым трудным — выйти из тени великого Элвиса. Очевидно, девушка отдавала себе отчет в том, что ее глуховатый низкий голос никогда не сравнится со сладкоголосым пением Пресли-старшего, которое завораживало миллионы людей. Но самое главное — не сравнивать.

Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лиза-Мари Пресли начала петь довольно поздно

Если бы я однажды не перестала об этом переживать, то никогда бы не решилась сделать что-то свое, выразить то, что заключено в моей душе, в моем сердце, — честно признавалась Лиза-Мари в интервью Ларри Кингу.

В 1997 году Лиза-Мари Пресли решилась на дерзость — и спела «дуэтом» с отцом его песню Don’t cry daddy. И лишь в 2003 году, когда Лизе-Мари было 35, она записала свой первый альбом To whom it may concern. Пластинка заняла пятое место в чарте альбомов Billboard 200 и стала «золотой» на американском рынке. Еще два альбома вышли в 2005-м и 2012-м.

Кстати, в разгар музыкальной карьеры, Пресли продала 85% своих активов (они оценивались в $100 млн), оставив только легендарный Грейсленд — стараниями вдовы Элвиса Присциллы Пресли имение превратилось в его музей. До конца дней Лиза-Мари занималась благотворительностью, помогала бездомным, детям с инвалидностью, а еще жертвам урагана «Катрина». Она была неординарным и непростым человеком, которая многое преодолела — увлечение сектой, наркозависимость после рождения младших дочек-близняшек от четвертого мужа — музыканта Майла Локвуда.

Есть что-то символическое в том, что за два дня до смерти Лиза-Мари Пресли посетила церемонию «Золотого глобуса». На ней актера Остина Батлера наградили за лучшую мужскую роль в фильме «Элвис», который вышел в 2022 году.

На том вечере Лиза-Мари была вместе с матерью. Присцилла Пресли, пережившая и мужа, и дочь, написала: «Она была самой страстной, самой сильной и самой любящей женщиной из всех, что я когда-либо знала».