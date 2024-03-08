«Добро пожаловать»: Байден поприветствовал Швецию в НАТО Байден заявил, что США рады приветствовать Швецию в НАТО

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Соединенные Штаты рады приветствовать в составе НАТО Швецию, ставшую 32-м членом Блока, заявил президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу, его слова приводит Белый дом. Американский лидер выразил уверенность, что сегодня Североатлантический альянс сильнее, чем когда-либо.

Сегодня мы стали сильнее, чем когда-либо! Мы рады приветствовать Швецию в НАТО! Добро пожаловать, — сказал Байден.

Ранее Госдепартамент США опубликовал протокол, согласно которому Швеция официально становится частью Североатлантического альянса. Документ датируется 7 марта 2024 года. Теперь численность стран НАТО выросла до 32.

До этого СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к конгрессу с предложением об увеличении оборонных расходов Пентагона. Планируется нарастить до $849,8 млрд, что на 1% больше нынешних.

Вместе с этим пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась уточнять, готов ли глава американской администрации демократ Джо Байден принять участие в теледебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом. По ее словам, политик за три года на посту президента добился впечатляющего прогресса.