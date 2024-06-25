«Добавит очков»: политолог предположил дальнейшие шаги Трампа по Украине Политолог Дудаков: ситуация на СВО станет основой для действий Трампа по Украине

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Дональд Трамп

Ситуация в зоне специальной военной операции станет основой для дальнейших действий экс-президента США Дональда Трампа по Украине, уверен политолог и американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что позиция американского политика может добавить ему очков в рамках предвыборной гонки.

Большинство американцев уже в общем и целом негативно относятся к предоставлению военных траншей. Это добавит Трампу политических очков в рамках предвыборной кампании. Трамп — прагматик и будет исходить из ситуации на поле боя. Сейчас он предлагает заморозку конфликта по линии фронта, но допускаю, что потом для него условия будут другими, — пояснил политолог.

Дудаков уточнил, что Трамп вполне может вынудить Украину пойти на переговоры с Россией. Эксперт отметил, что повестка по украинскому конфликту для американского политика не находится в приоритете. По его мнению, для Трампа важнее ситуация вокруг Китая.

С Трампом сложно вести переговоры, но у него будет больше политической воли идти на переговоры, чем у Байдена. Трамп в целом имеет негативное отношение к Украине, — заключил Дудаков.

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи.