Около 10 человек погибли в США при стрельбе в супермаркете

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Около 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете Wallmart в США, сообщает телеканал WAVY-TV. По данным полиции, стрелявший, предположительно, мертв.

Инцидент произошел в городе Чесапик (штат Виргиния), в супермаркете, расположенном на бульваре Баттлфилд. Звонок с сообщением о стрельбе поступил во вторник в 22.12 (06.12 мск среды). Полиция проводит полный осмотр здания. На месте работают бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба во время празднования Хеллоуина. В результате получили ранения 14 человек, они были госпитализированы. В июле семь человек пострадали в результате стрельбы во время автошоу в Лос-Анджелесе. Трое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии.