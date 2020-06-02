«Для него это шоу»: Трампа раскритиковали за войска против протестующих

https://static.news.ru/photo/acf05efa-a496-11ea-a156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо раскритиковал Дональда Трампа за готовность бросить армию против протестующих. Негодующий демократ считает, что президент готов пойти на такой шаг ради саморекламы — и не более.

Куомо утверждает, что участники погромов представляют собой «незначительное меньшинство», которое смешалось с демонстрантами и стало представлять «мощную разрушительную силу».

Как наказывать погромщиков и не трогать при этом участников акций протеста, губернатор не пояснил. Но высказался резко против применения армии для ликвидации беспорядков.

The president is calling out the American military against American citizens.



He used the military to push out a peaceful protest so he could have a photo op at a church.



It's all just a reality TV show for this president.



Shameful. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 1, 2020

Он использует вооружённые силы, чтобы задавить мирные акции протеста, с тем чтобы он сам мог пойти на фотосессию в церковь. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу, — написал политик в Twitter, имея в виду прогулку Трампа в Розовом саду до подожжённой накануне Епископальной церкви.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки.