«Для него это шоу»: Трампа раскритиковали за войска против протестующих

Куомо утверждает, что участники погромов представляют собой «незначительное меньшинство», которое смешалось с демонстрантами и стало представлять «мощную разрушительную силу».

Как наказывать погромщиков и не трогать при этом участников акций протеста, губернатор не пояснил. Но высказался резко против применения армии для ликвидации беспорядков.

The president is calling out the American military against American citizens.



He used the military to push out a peaceful protest so he could have a photo op at a church.



It's all just a reality TV show for this president.



Shameful.