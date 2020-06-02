США

«Для него это шоу»: Трампа раскритиковали за войска против протестующих

08:55, 02 июня 2020 76
Фото: Liu Jie/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо раскритиковал Дональда Трампа за готовность бросить армию против протестующих. Негодующий демократ считает, что президент готов пойти на такой шаг ради саморекламы — и не более.

Куомо утверждает, что участники погромов представляют собой «незначительное меньшинство», которое смешалось с демонстрантами и стало представлять «мощную разрушительную силу».

Как наказывать погромщиков и не трогать при этом участников акций протеста, губернатор не пояснил. Но высказался резко против применения армии для ликвидации беспорядков.

Он использует вооружённые силы, чтобы задавить мирные акции протеста, с тем чтобы он сам мог пойти на фотосессию в церковь. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу, — написал политик в Twitter, имея в виду прогулку Трампа в Розовом саду до подожжённой накануне Епископальной церкви.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки.

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