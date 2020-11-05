Дизайнер сравнила наряды жён Дональда Трампа и Джо Байдена

https://static.news.ru/photo/7e4a364e-1f51-11eb-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

После президентских выборов в США может поменяться не только глава государства, но и первая леди. Дизайнер Юлия Беляева сравнила стиль Мелании Трамп и Джилл Байден с точки зрения соответствия почётной роли супруги президента.

В беседе с порталом «ПолитЭксперт» дизайнер заявила , что считает Меланию настоящей «нью-йоркской принцессой», ярко демонстрирующей свою любовь к моде.

У неё очень элегантный образ, без налёта гламура. Всё очень выдержанное, но при этом есть и яркие акценты, детали, интересные принты. У неё очень хороший стилист, — охарактеризовала миссис Трамп Беляева.

Что касается супруги Джо Байдена, то она выбирает наряды без посторонней помощи, уверена дизайнер. По словам Беляевой, Джилл придерживается образа «взрослой женщины-педагога». Это подразумевает классический, сдержанный стиль.

Возможно, если она станет первой леди, то над ней будут работать, — предположила специалист.

Беляева отметила, что главным различием в стилях потенциальных первых леди является страсть Мелании к модным нарядам. Супругу президента многие считают иконой стиля, задающей тренды. Именно она ввела в моду у политиков небесно-голубой цвет, напомнила дизайнер. Однако одежда не единственное, что определяет образ. Важно соответствие между стилем и выбранной моделью поведения.

Беляева отметила, что образ супруги кандидата от демократов может понравиться экоактивистам. Джилл Байден не стесняется показываться в одном наряде несколько раз подряд, а это «соответствует тенденции осознанного поведения».

Дональд Трамп проголосовал на президентских выборах досрочно, а его супруга пришла на участок в официальный день выборов, 3 ноября. Как передавал NEWS.ru, Мелания оказалась единственным человеком без медицинской маски на участке.