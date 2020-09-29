Disney сократит 28 тысяч служащих парков развлечений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2f095bd2-02af-11eb-8011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Walt Disney проведёт наиболее масштабное сокращение кадров среди всех мировых компаний, уволив сразу 28 тысяч сотрудников парков развлечений в США из-за пандемии коронавируса.

Компания заявила 29 сентября, что сокращения коснутся персонала, который работает в тематических парках развлечений Disneyland, на экскурсионных маршрутах компании и в сегменте розничной торговли, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что будут уволены как рядовые наёмные работники, так и руководители. Впрочем, 67% попавших под сокращение — это занятые неполный рабочий день, сообщает агентство. Disney также предоставляет различные льготы увольняемым сотрудникам.

Каким бы ужасным ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия COVID-19 на наш бизнес, — приводит Bloomberg слова главы Disney Parks, Experiences & Products Джоша Д'Амаро.

Сокращения в основном затронут сотрудников парков в Калифорнии и Флориде, добавляет Bloomberg. При этом действия Disney говорят о наличии реальных проблем именно в Калифорнии, которая медленнее других штатов США снимает ограничения на посещение парков развлечений.

До пандемии в тематических парках компании работали более 100 тысяч человек, не считая экскурсионной и круизной сферы, а также других подразделений. На конец прошлого финансового года, закончившегося в прошлом сентябре, персонал Disney достиг 223 тысяч человек, добавляет Bloomberg.

Пандемия COVID-19 привела к закрытию парков Disney по всему миру. И хотя в июле вновь был открыт ряд курортов в США, в том числе во Флориде, Disney до сих пор не получила разрешения на возобновление работы двух своих тематических парков в Анахайме, штат Калифорния.

Как сообщал NEWS.ru, Disney в 2020 году пережила мощнейший удар по своему бизнесу развлечений из-за пандемии коронавируса в мире. Компания понесла и продолжает нести гигантские убытки из-за закрытия своих объектов в 2020 году в большинстве стран мира, а кроме того, страдает и деятельность компании в сфере кино.

За время карантина в разных станах парки Disneyland закрывались в Париже, Токио и Шанхае.