Диснейленд станет первым пунктом массовой вакцинации от коронавируса в США

Парк развлечений Диснейленд в городе Анахайм, штат Калифорния, станет первым в США пунктом массовой вакцинации от коронавируса. Об этом объявили власти округа Ориндж.
Предполагается, что врачи будут прививать по несколько тысяч человек в день. Пункт вакцинации будет открыт в ближайшие дни.
Диснейленд, крупнейший работодатель в самом сердце округа Ориндж <...> помог реализовать грандиозную задачу по расширению распространения вакцинации, — сказано в заявлении председателя округа Эндрю Ду.
Сейчас вакцинация доступна жителям округа Ориндж и тем, кто там работает. Прививки могут сделать медицинские работники и пациенты, проходящие длительное лечение,
Американцев с 14 декабря массово прививают вакциной компаний Pfizer и BioNTech. В США также одобрен препарат компании Moderna.
Ранее NEWS.ru писал, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech