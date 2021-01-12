Диснейленд станет первым пунктом массовой вакцинации от коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/df35d360-54e3-11eb-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/ZUMAPRESS

Парк развлечений Диснейленд в городе Анахайм, штат Калифорния, станет первым в США пунктом массовой вакцинации от коронавируса. Об этом объявили власти округа Ориндж.

Предполагается, что врачи будут прививать по несколько тысяч человек в день. Пункт вакцинации будет открыт в ближайшие дни.

Диснейленд, крупнейший работодатель в самом сердце округа Ориндж <...> помог реализовать грандиозную задачу по расширению распространения вакцинации, — сказано в заявлении председателя округа Эндрю Ду.

Сейчас вакцинация доступна жителям округа Ориндж и тем, кто там работает. Прививки могут сделать медицинские работники и пациенты, проходящие длительное лечение, сообщает KP.ru со ссылкой на Variety.

Американцев с 14 декабря массово прививают вакциной компаний Pfizer и BioNTech. В США также одобрен препарат компании Moderna.

Ранее NEWS.ru писал, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, раньше назначенных сроков. В компаниях считают, что это произойдёт после 1 марта. Эффективность вакцины подтверждена на уровне 95%.