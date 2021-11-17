Американский профессор заявил о дискриминации мужчин в вузах США

Университеты США вводят множество программ, к которым допускаются только женщины, что дискриминирует права мужчин, считает профессор Университета Мичиган-Флинт, экономист Марк Перри. В беседе с Lenta.ru он рассказал, что мужская часть обучающихся не может претендовать на многие стипендии, гранты, финансирование исследований и денежную помощь. По мнению Перри, в высшем образовании США существуют двойные стандарты.

Администрация не терпит дискриминации в отношении женщин, но одобряет и фактически санкционирует дискриминационные программы в отношении мужчин, — заявил Перри.

Он добавил, что в американских вузах в среднем от 60 до 70 специальных стипендий для девушек и чаще всего ни одной для молодых людей.

Ранее о дискриминации рассказали российские IT-специалистки. Большинство из них (90%) регулярно слышат мнение, что это «не женское» дело. При этом каждая четвёртая сталкивается с утверждением, что она лишь украшение коллектива.

Чувствуют себя некомфортно в мужском коллективе из-за гендерных стереотипов 40% опрошенных, и особенно актуально это для девушек до 24 лет. Среди них каждая вторая призналась, что хотела бы учиться и работать в целиком женском коллективе.