«Дискредитируют себя»: американист об изъятии российских активов США Американист Блохин: США дискредитируют себя конфискацией российских активов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США дискредитируют себя, если конфискуют российские активы, заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. В разговоре с «Радио 1» эксперт отметил, что многие государства начнут относиться с недоверием к западным банкам и будут выводить оттуда свои денежные средства.

Если они с нами так поступят, то точно в такой же ситуации может оказаться любое государство. Поэтому в этом случае Америка себя дискредитирует. <...> Постепенно все остальные государства будут выводить деньги из западных банков, потому что пример России будет для них показательным, — отметил политолог.

Блохин уточнил, что Россия отреагирует на подобные действия США. Он напомнил, что на территории страны также есть активы американских компаний, значит, можно будет принять ответные меры. По его словам, в такой ситуации активы фирм, которые сотрудничали или продолжают сотрудничать с Россией, окажутся в подвешенном состоянии.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что конфискация российских активов может привести к тому, что отношения РФ и США будут окончательно разорваны. Дипломат уточнил, что еще одной причиной разрыва отношений может стать нагнетание военной эскалации.