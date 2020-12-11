Директор по инвестициям Saxo Bank объяснил поражение Трампа на выборах

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Действующий лидер США Дональд Трамп слишком легко отнёсся к пандемии коронавируса и не имел поддержки большинства, поэтому и проиграл на президентских выборах своему конкуренту от Демократической партии Джо Байдену. Об этом в разговоре с журналистами сообщил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Штаты являются лидером рейтинга по числу заразившихся коронавирусом граждан. Якобсен подчеркнул, что ситуация с пандемией подорвала доверие избирателей к Трампу, который не считался с мнением учёным. Директор Saxo Bank заметил, что недоверие к науке не приводит ни к чему хорошему. По его словам, в Америке большинство хотели, чтобы Трамп покинул свой пост.

Штаты довольно медленно будут стабилизировать состояние своей экономики, считает эксперт.

США слишком много внимания уделяют положению дел на рынке акций по сравнению с ситуацией в малом и среднем бизнесе. США отстают, а политический и экономический раскол будет стоить стране роста в течение ближайших нескольких лет. Во главе угла в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоять вопрос бюджетного стимулирования, — цитирует Якобсена РИА Новости.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Как ранее передавал NEWS.ru, срок окончания пересчёта голосов в США по закону истечёт 8 декабря, но юристы действующего президента Дональда Трампа намерены продолжать попытки оспорить итоги выборов в стране.