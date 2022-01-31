Директор ФБР Рэй: Китай – самая большая угроза экономике США

Китай является самой большой угрозой для США в сфере экономической безопасности и инноваций. Федеральному бюро расследований (ФБР) приходится каждые 12 часов заводить дела для противодействия разведывательным операциям КНР. Об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй, текст его речи опубликован на сайте ФБР.

Ни одна страна не представляет более явной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай. Правительство Китая крадёт ошеломляющие объемы информации и наносит серьёзный, уничтожающий рабочие места ущерб в широком спектре отраслей, — отметил он.

По словам Рэя, ФБР приходится открывать новые дела каждые 12 часов для противодействия разведывательным операциям КНР. Он также добавил, что сегодня исходящая от Китая угроза «стала более наглой» и более вредоносной, чем ранее. Вашингтону крайне необходимо сосредоточиться на ней.

Глава ФБР также сделал акцент на том, что речь идёт именно о властях КНР, народ Китая к этому отношения не имеет.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян предупредил США об опасности возобновления торговой войны между США и Китаем. Он заявил, что экономические отношения двух стран по своей природе являются взаимовыгодными, а продолжение противостояния приведёт к проигрышным результатам.