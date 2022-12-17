Директор ЦРУ назвал TikTok угрозой для нацбезопасности США Директор ЦРУ Бернс: TikTok является реальной угрозой национальной безопасности США

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Уильям Бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что соцсеть TikTok может представлять реальную угрозу национальной безопасности США. Популярность китайского приложения является поводом для беспокойства в Белом доме, отметил он в беседе с телеканалом CBS.

Я считаю, что это [приложение] причина для подлинного беспокойства для правительства, — подчеркнул директор ЦРУ.

Бернс добавил, что по вопросу об угрозах для нацбезопасности в связи с TikTok он разделяет мнение чиновников Белого дома. Директор ЦРУ пояснил, что раз соцсеть является китайской компанией, то правительство Китая может настаивать на доступе к информации пользователей из США, соответственно, получить доступ и контролировать контент. На просьбу дать совет пользователям приложения Бернс порекомендовал быть очень острожными.

Ранее стало известно, что видеоплатформа TikTok запретит проводить сборы средств на политические кампании. Сервис также ограничит возможность монетизации аккаунтов на политическую тематику и их продвижение через рекламу. В TikTok отметили, что с помощью работы сервиса намерены продолжать создавать позитивную среду.