Директор ЦРУ Бёрнс признался, что поседел на службе в Москве

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США вместе с партнёрами по региону продолжат оказывать давление на Кубу с целью освобождения политических заключённых и восстановления у граждан доступа в Интернет. Об этом заявил американский президент Джо Байден, чьё заявление приводит Белый дом.

По словам Байдена, отстаивание человеческого достоинства и свободы является высшим приоритетом для его администрации. Мы намерены тесно сотрудничать с нашими партнёрами по всему региону, включая Организацию американских государств, чтобы оказать...