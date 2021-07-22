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Директор ЦРУ Бёрнс признался, что поседел на службе в Москве

01:50, 23 июля 2021
Фото: Tom Williams - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс признался, что его седина появилась в те времена, когда он занимал пост посла США в России. Об этом он рассказал в ходе интервью на радио NPR.

Рассказ о цвете волос последовал, когда Бёрнс отвечал на вопрос о кибератаках, приписываемых «российским хакерам».

Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России, — сообщил 65-летний глава ЦРУ.

Бёрнс занимал пост посла США в России в 2005–2008 годах.

Ранее Бёрнс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве.

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