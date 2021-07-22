Директор ЦРУ Бёрнс признался, что поседел на службе в Москве

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс признался, что его седина появилась в те времена, когда он занимал пост посла США в России. Об этом он рассказал в ходе интервью на радио NPR.
Рассказ о цвете волос последовал, когда Бёрнс отвечал на вопрос о кибератаках, приписываемых «российским хакерам».
Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России, —
сообщил65-летний глава ЦРУ.
Бёрнс занимал пост посла США в России в 2005–2008 годах.
Ранее Бёрнс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве.