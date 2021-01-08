Дипломаты США призвали Помпео осудить Трампа из-за беспорядков

https://static.news.ru/photo/ad413c78-5312-11eb-adaf-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские дипломаты обратились к главе Госдепартамента США Майку Помпео с призывом осудить действующего президента страны Дональда Трампа из-за беспорядков на Капитолийском холме 6–7 января.

Важно, чтобы мы сообщили миру, что в нашей системе никто, даже президент, не стоит выше закона и не имеет иммунитет от общественной критики, — приводит РИА Новости выдержку из обращения.

По мнению дипломатов, ведомство должно прямо осудить роль президента в нападении его сторонников на Конгресс США.

По данным американских СМИ, под этим обращением подписались около 100 американских дипломатов. В скором времени оно будет направлено руководителю Госдепа.

6 января в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

По итогам заседания конгресс признал кандидата от демократов Джо Байдена победителем на президентских выборах, его инаугурация состоится 20 января.

Во время беспорядков у Капитолия Трамп обратился к своим сторонникам. В своём Twitter он поблагодарил протестующих за поддержку и попросил их разойтись по домам, чтобы не мешать заседанию конгресса. Однако в своём обращении он вновь напомнил, что считает итоги выборов нелегитимными.

Twitter ввёл ограничение на распространение публикации президента, пометив его как опасный контент, провоцирующий беспорядки на почве политики. Позже аккаунт Трампа был заблокирован.

Ранее NEWS.ru писал, что Майк Пенс назвал условие, при котором он поддержит инициативу о досрочном отстранении Трампа с поста президента. Он подчеркнул, что согласен применить 25-ю поправку Конституции США в том случае, если поведение президента продемонстрирует его нестабильность.