Дипломаты США предрекли урон по репутации страны из-за помощи Украине NYT: девять послов США признали удар по репутации страны из-за помощи Украине

Девять американских послов направили в Конгресс США обращение, в котором указали на ущерб для репутации США из-за помощи Украине. Дипломаты работают в странах Индо-Тихоокеанского региона, пишет The New York Times.

Правительства (союзников США. — Прим.ред. NEWS.ru) наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы, — цитирует газета выдержку из их письма.

Обращение к Конгрессу подписали послы США в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме. Издание отмечает, что подобные призывы не характерны для дипломатической практики, так как послы стараются воздерживаться от комментариев по политическим вопросам.

Ранее сообщалось, что США продолжают поставки Украине военного оборудования, закупаемого на рынке в рамках программы USAI. Как сообщала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, программа подразумевает закупки нового вооружения на рынке, в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

Как заявлял в начале февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, власти страны призывают Конгресс США одобрить выделение средств на дополнительную поддержку Киева. По его словам, предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи.