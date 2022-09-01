Дипломаты посольства США могут посетить церемонию прощания с Горбачевым Посольство США рассмотрит предложение посетить церемонию прощания с Горбачевым

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дипломаты посольства США в Москве рассмотрят возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в американской дипмиссии. В посольстве напомнили, что президент США Джо Байден уже выразил соболезнования в связи со смертью политика.

Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания, но рассмотрим такое приглашение, когда его получим, — сообщил собеседник.

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября, политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории. Гутерриш также добавил, что советский политик больше, чем кто-либо другой, сделал для мирного завершения холодной войны.

В свою очередь главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов рассказал, что Михаил Горбачев подарил стране 30 лет мира и жизни без угрозы ядерной войны. Он без жертв «попрощался с коммунизмом» и ставил права человека выше государства, отметил журналист.