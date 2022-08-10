Дипломат США рассказал о «друзьях» Путина в НАТО Экс-постпред США Даалдер: друзьями Путина в НАТО оказались Эрдоган, Орбан и Берлускони

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является не единственным главой государства — члена Альянса, имеющим дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Есть еще как минимум один политик во главе страны, которого можно отнести к «друзьям» Путина, отметил он в статье, опубликованной Politico.

Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, — считает Даалдер.

Он раскритиковал турецкого президента, закупившего российские комплексы ПВО С-400, поскольку кроме Эрдогана передовое российское вооружение вместо западного оборудования никто не покупал.

Американского экс-постпреда также возмутило, что Эрдоган стал участником встречи Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Еще одной «виной» турецкого президента он назвал отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поддержал Реджепа Тайипа Эрдогана в самый нужный момент — в канун всеобщих выборов главы Турции, передает Bloomberg. Встреча лидеров в Сочи на прошлой неделе позволила Анкаре отказаться стабилизировать свою экономику и сдержать инфляцию. Автор статьи считает, что частичный переход Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры.