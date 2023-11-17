Дипломат рассказал, как Украина «подставила» своего ключевого союзника Дипломат Фриман обвинил Украину и Израиль в подрыве господства США в мире

Фото: president.gov.ua

США лишились мирового господства из-за своей политики по отношению к Украине и Израилю, заявил американский дипломат Час Фриман в беседе с авторами YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По словам эксперта, из-за своих действий Вашингтон потерял поддержку со стороны своих прежних союзников, в том числе состоящих в НАТО. Фриман считает, что в истории США наступил поворотный момент.

Я думаю, что поворотный момент, который мы уже наблюдали из-за конфликта на Украине, заключается в том, что США потеряли поддержку мирового большинства, — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что до конфликта на Украине США пользовались безоговорочной поддержкой со стороны своих союзников по НАТО. Однако ситуация изменилась. Сейчас страны НАТО, Япония и Южная Корея более критично относятся к действиям Вашингтона, подытожил он.

Страны Запада, в том числе и США, постепенно отказываются от поддержки Украины. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании работы правительства страны, не подразумевающий выделения средств Киеву и Тель-Авиву. Отмечается, что такое решение было принято из-за угрозы полной остановки деятельности федеральных служб. Предполагается, что Украине продолжат отправлять вооружения, однако размеры пакетов помощи будут значительно меньше, чем раньше.