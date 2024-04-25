«Динамика изменилась»: в США усомнились в успехах Украины Politico: США не уверены, что военная помощь даст Украине добиться успехов

Фото: МО Украины

Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются в возможности Украины добиться успехов на поле боя даже с новой помощью от Вашингтона, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Они уточнили, что в Вашингтоне «задаются вопросами касательно тактики и приоритетов Украины, особенно после провала киевского контрнаступления».

Динамика на поле боя в последние несколько месяцев значительно изменилась отчасти из-за нехватки у Украины оружия и боеприпасов. Будет ли у них то, что нужно для победы? В конечном счете да. Но это не гарантирует им победы, — отмечает газета.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США допускают возможность новых территориальных успехов России в ближайшие недели на Украине. Он напомнил, что выделение средств на передачу Киеву вооружений является «хорошей новостью для Украины», однако ВСУ «по-прежнему находятся под сильным давлением на поле боя».

До этого в Конгрессе США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины, которая позволит президенту США Джо Байдену передавать Киеву оружие без прохождения дополнительных юридических и коммерческих процедур. Первоначальный закон о ленд-лизе был подписан 9 мая 2022 года, срок его действия истек 30 сентября 2023 года. Новый законопроект внес в американский парламент сенатор-республиканец Джон Корнин.