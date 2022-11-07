Die Welt: день выборов в конгресс США может стать самым мрачным для Байдена

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День выборов в конгресс США может стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена, написал в статье для газеты Die Welt обозреватель Даниэль Фридрих Штурм. По его словам, глава Белого дома имеет все шансы потерять лояльное большинство в обеих палатах и получить на ключевых постах в конгрессе сторонников экс-президента США Дональда Трампа. Обозреватель связывает это с массовым разочарованием политикой Вашингтона.

Почти каждый американец чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов. «Тот, кто проголосовал за Байдена, должен мне деньги за бензин» теперь написано на футболках. Это бьет по настроению во многих местах, — пишет Штурм.

Автор статьи утверждает, что американским избирателям надоели заявления Байдена о том, что он ведет «борьбу за душу нации» и стремится «объединить Америку»

Часто повторяющиеся слова Байдена о его оптимистичных взглядах на будущее США «звучат пусто», подытожил обозреватель.

Ранее читатели американской газеты New York Post потребовали объявить президенту США Джо Байдену импичмент после его заявления о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики страны от рецессии. Многие комментаторы статьи в газете посчитали, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственный пост.