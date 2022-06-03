Девять сенаторов США призвали расширить антироссийские санкции Девять сенаторов США призвали главу американского Минфина расширить антироссийские санкции

Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа из девяти членов сената Конгресса США 3 июня обратилась к главе американского Минфина Джанет Йеллен с призывом расширить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. По их мнению, в санкционных списках должно быть больше высокопоставленных граждан России, поддерживающих спецоперацию, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что расширить санкционные списки сенаторы предлагают за счёт «представителей военных кругов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных деятелей». Они должны быть лишены возможности пользоваться активами, отдыхать или получать образование на Западе, считают авторы обращения.

Целью таких санкций должно быть ограничение доступа этих лиц к счетам или возможности путешествовать в США; а также побуждение их покинуть свои посты <...> и оказание давления с тем, чтобы они публично осудили [спецоперацию на Украине], — отмечается в документе.

Также сенаторы пообещали Йеллен «оказать требуемое содействие в процессе введения этих целевых санкций».

Ранее стало известно, что 2 июня Минфин США включил в санкционный список официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства Ирека Файзуллина, заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева и ещё 12 человек. Также США вводят санкции в отношении «Северстали», ООО «Севергрупп», Nordgold.