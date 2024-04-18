«Девять примеров»: Буданов оценил идею Трампа закончить конфликт на Украине Буданов заявил, что даже Трамп не смог бы закончить конфликт на Украине за день

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп едва ли смог бы разрешить конфликт на Украине за один день, считает руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. По его словам, республиканец является выдающейся личностью, но даже ему не под силу так быстро урегулировать кризис, передает Washington Post.

Я очень сильно уважаю личность Трампа. В его жизни было девять примеров, когда он поднимался на вершину, падал на дно жизни, а затем возвращался обратно. Даже такой человек, как он, не смог бы разрешить этот вопрос за один день, — сказал Буданов.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования ситуации вокруг Украины. Он пояснил, что республиканец «достаточно силен» для этой роли.

Ранее на пресс-конференции с Джонсоном Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка». Кроме того, США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов.