Девушка помочилась на Библию и оказалась закована в наручники В США 24-летнюю модель арестовали после справления нужды на Библию

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Келли Тедфорд, 24-летняя модель из Нью-Гемпшира в Соединенных Штатах, справила нужду на Библию, сняв свои действия на камеру, сообщает издание Daily Star. По его информации, она также испражнялась в гостиничном номере. Помимо Библии, Тедфорд испачкала кондиционер, одеяло и шторы. Полиция уже арестовала девушку.

Тедфорд, модель с подписной платформы, известная под псевдонимом Kinki Kelli, как утверждается, сняла на видео, как она мочится на кондиционер, одеяло, занавески и Библию, — говорится в публикации.

Как уточнило издание, аналогичные действия Тедфорд совершала с 2021 года. В одном из роликов она помочилась на продукты в магазине. В конечном итоге модель привлекла внимание правоохранительных органов, и ее арестовали в конце февраля. Американка обвиняется в причинении вреда, ее также будут судить по пяти случаям хулиганства.

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