Девушка откусила соседке ухо из-за вейпа NBC News: американка откусила соседке ухо во время драки из-за украденного вейпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американка, проживающая в штате Флорида, напала на свою соседку и откусила ей часть уха во время драки, сообщает NBC News. Конфликт произошел из-за подозрений женщины в краже электронной сигареты и алкоголя.

Жительницу Флориды арестовали за то, что она откусила ухо другой женщине во время драки из-за вейп-ручек и алкоголя, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 4 июля на молодежной вечеринке в доме в Каллавее, пригороде Панама-Сити. Полиция приехала на вызов о нападении и нанесении побоев. Следователи выяснили, что на домашней вечеринке между несколькими мужчинами началась драка, 23-летняя Мэйси Риган попыталась уйти и дойти до своего дома, однако ее остановила 18-летняя Дикси Стайлз и обвинила в краже вейпов и алкоголя.

Согласно материалам дела, Риган, предположительно, вытащила из-за пояса 9-миллиметровый пистолет, который Стайлз оттолкнула в сторону, после чего началась драка. Девушки получили множественные синяки и рваные раны, а оторванный кусок уха Стайлз невозможно было пришить обратно.

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