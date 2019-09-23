https://static.news.ru/photo/52e4545a-de9b-11e9-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Житель США решил свести счёты с жизнью в метро Нью-Йорка.

45-летний Фернандо Бальбуэна должен был отвести ребёнка в школу. По словам его супруги, утром всё было как обычно, ничто не предвещало беды. Вскоре после выхода из дома мужчина позвонил жене и начал что-то говорить. 41-летняя Нюрка Карабалло не могла разобрать ни слова, но сразу почувствовала неладное, сообщает New York Post .

Женщина пыталась перезвонить супругу, однако тот перестал брать трубку. В какой-то момент ей ответила дочь и сообщила, что он плакал. Карабалло побежала на станцию метро, однако не успела. Мужчина покончил с собой, но его дочь не пострадала. Девочке помогли очевидцы, она не поняла, что произошло.

Он был хорошим отцом, хорошим мужем, человеком. Не знаю, почему это произошло, — прокомментировала случившееся вдова погибшего.

Ранее News.ru писал, что в метро Москвы мужчина бросился под поезд и в результате лишился ног.