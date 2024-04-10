«Девать уже некуда»: в США раскрыли, на что Украина тратит деньги Сенатор Табервилл: Украина тратит деньги США на покупку недвижимости

Фото: МО Украины

Украинские чиновники используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в эфире Newsmax. По его словам, пора прекратить тратить деньги впустую и подумать о нуждах Штатов.

Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту! И мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве. — NEWS.ru) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране, — призвал он.

Также Табервилл подчеркнул, что ни в коем случае нельзя принимать Украину в НАТО. Это грозит катастрофой, уверен он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.

До этого Соединенные Штаты передали на Украину оружие, которое было изъято с кораблей, доставлявших грузы хуситам в Йемене из Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что в общей сложности ВСУ поставили более пяти тысяч АК-47, снайперских винтовок, пулеметов, РПГ-7, а также свыше полумиллиона патронов. Оружие было изъято в период с мая 2021 года по февраль 2023 года.