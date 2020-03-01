https://static.news.ru/photo/f17b168c-5bbc-11ea-aa04-fa163e074e61_660.jpg Лорен Пауэлл Джобс Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Вдова сооснователя компании Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять детям наследство мужа. Она уверена, что накапливать богатство внутри одной семьи неправильно.

Стив Джобс не ставил перед собой цель разбогатеть, рассказала она в интервью The News York Times. Женщина пытается распоряжаться деньгами так, чтобы они помогли необеспеченным слоям населения.

Если я проживу достаточно долго, это богатство закончится с моей жизнью, — подчеркнула она.

Лорен Пауэлл Джобс рассказывала детям о своей позиции, и они её поддержали.

Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. В октябре 2003-го у него был диагностирован рак поджелудочной железы.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что Джобс мог превратить любую компанию в очень дорогую. Гейтс назвал основателя Apple волшебником. По его словам, он мог «читать заклинания». Предприниматель подчеркнул, что Джобс был самым талантливым человеком в его жизни.