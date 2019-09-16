https://static.news.ru/photo/b3d19dd8-d877-11e9-8e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Eulitt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 50 тысяч сотрудников заводов General Motors Co в США начали общенациональную забастовку.

По данным Associated Press , к этому привели неудавшиеся переговоры профсоюза UAW с руководством компании о новом трудовом соглашении. В забастовке приняли участие рабочие 33 заводов в девяти штатах страны.

Вице-президент UAW Терри Диттес, который принимал участие в переговорах, заявил, что забастовка необходима, несмотря на то, что она является крайней мерой и может создать трудности. Сейчас, по его словам, стороны далеки от того, чтобы заключить новый четырёхлетний контракт.

Мы выступаем за справедливую оплату труда, за доступное качественное медицинское обслуживание и за нашу долю прибыли, — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ предупредил соотечественников о вероятных изменениях в расписании рейсов амстердамского аэропорта Schiphol. Проблемы с перелётами могут возникнуть из-за забастовки персонала.