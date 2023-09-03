Десятки тысяч людей застряли на фестивале Burning Man в Неваде из-за ливней

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airbus DS

Вид на фестиваль Burning Man из космоса

Из-за сильных ливней в пустыне десятки тысяч участников фестиваля Burning Man оказались заблокированными на мероприятии в Неваде, пишет The Guardian. Организаторы приказали людям оставаться в своих лагерях, экономить запасы воды и строго запретили покидать пустыню Блэк-Рок.

Массивные дожди превратили дороги в грязевые трассы, что вынудило временно остановить уборку тысячи портативных туалетов в лагере. Автомобильное движение было ограничено из-за плохих условий дорог. Движение открыто только для автомобилей скорой помощи.

В связи с погодой пришлось отменить несколько арт-программ. Организаторы предупредили участников о том, что дожди будут продолжаться еще несколько дней.

Как сообщалось ранее, в результате сильных осадков в Приморском крае прорвало Пуциловскую дамбу на Малоказаченском водохранилище вблизи Уссурийска. Четыре из шести бетонных пролетов дамбы рухнули, не выдержав давления.

Хотя тайфун бушевал в регионе в середине месяца, 29 августа после сильного ливня наводнение захлестнуло Приморье с новой силой. Во Владивостоке и Хасанском районе количество осадков превысило месячную норму. Десятки населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения. В результате стихийного бедствия пострадали более 5 тысяч домовладений. С 25 августа в регионе действует режим ЧС федерального характера.