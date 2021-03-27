Десятки тысяч человек заболели COVID-19 в США за сутки

Больше 60 тысяч заражений коронавирусом выявили на территории Соединённых Штатов за последние сутки, следует из информации Университета Джонса Хопкинса.
Число новых случаев COVID-19 за 24 часа составило 62 062. За этот период погиб 741 пациент с коронавирусом, гласит информация,
Общее число заражений коронавирусом на территории государства превысило 30,2 млн, а смертей — 548 тысяч.
Накануне бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд рассказал свою версию происхождения коронавируса. Он считает, что заболевание появилось в лаборатории китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения COVID-19.
Эксперты ВОЗ, однако, считают, что версия с лабораторным происхождением вируса маловероятна. Они сделали такой вывод после посещения Ухани.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус в России перешёл к фазе стабилизации, заболеваемость им постепенно идёт на снижение. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.