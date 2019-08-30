https://static.news.ru/photo/928db1a4-cce5-11e9-8336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bumbershoot/twitter.com

Около 25 человек получили травмы на музыкальном фестивале Bumbershoot в Сиэтле. Там обрушилась металлическая конструкция.

Четыре человека были госпитализированы, сообщает Fox News .

Отделяющая сцену от толпы металлическая баррикада упала на зрителей, стоящих в первых рядах.

Точное число пострадавших ещё устанавливается.

Как писал News.ru, ранее около 30 человек пострадали во время обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен.