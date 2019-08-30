Около 25 человек получили травмы на музыкальном фестивале Bumbershoot в Сиэтле. Там обрушилась металлическая конструкция.
Четыре человека были госпитализированы, сообщает
Отделяющая сцену от толпы металлическая баррикада упала на зрителей, стоящих в первых рядах.
Точное число пострадавших ещё устанавливается.
— DanielleSkillingstad (@d_skillingstad)
#Bumbershoot pic.twitter.com/t3cyRjnPVj 1 сентября 2019 г.
Как писал News.ru, ранее около 30 человек пострадали во время обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен.