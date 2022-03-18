Десять человек пострадали в результате стрельбы на автошоу в США

Десять человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Арканзас. Инцидент произошёл на автомобильном шоу в небольшом городе Думас. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные полиции.

По предварительным данным полиции Арканзаса, порядка 10 человек были ранены в результате стрельбы, — говорится в сообщении телеканала.

Данные о возможном подозреваемом и подробности происшествия не приводятся. В настоящее время идёт расследование ЧП.

Ранее стало известно, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за то, что стрелял в пикап, в котором находился Гарри Гуларте, обвиняемый в совращении несовершеннолетних.

Также сообщалось, что мужчина застрелил четыре человека, трое из которых были его детьми, после чего покончил с собой. Трагедия произошла в одной из церквей американского города Сакраменто.