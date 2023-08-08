Десантис заявил об «однозначном» проигрыше Трампа на выборах Десантис: Трамп «однозначно» проиграл президентские выборы 2020 года в США

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп «конечно же, проиграл» выборы главы государства в 2020 году, заявил в эфире NBC кандидат в президенты от Республиканской партии и губернатор штата Флорида Рон Десантис. При этом сам Трамп неоднократно выступал с заявлениями о том, что выборы были у него «украдены».

Тот, кто кладет руку на Библию 20 января каждые четыре года, становится победителем. <...> Конечно же, Трамп проиграл. Джо Байден — президент, — сказал губернатор Флориды.

По мнению Десантиса, республиканцы проиграют выборы и в 2024 году, если продолжат рассматривать их как референдум относительно скандалов вокруг бывшего главы государства. В настоящее время Трампу грозят обвинения в попытке воспрепятствовать в передаче власти в начале 2021 года, а также в ненадлежащем хранении секретных документов правительства США.

Очередные выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил о намерении бороться за возвращение в президентское кресло. Его оппонент, действующий глава государства демократ Джо Байден, объявил о том, что идет на второй срок. Он является самым пожилым президентом США за всю историю — в ноябре 2022 года ему исполнилось 80 лет.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб губернатора Флориды Рона Десантиса, баллотирующегося на пост президента США в 2024 году, начал увольнять персонал по причине нехватки денег. По данным СМИ, решение о сокращении было принято в связи с желанием политика оправдать ожидания по сбору средств. Стало известно, что из $20 млн пожертвований, собранных во II квартале текущего года, порядка $1 млн ушло на зарплаты, налоговые отчисления, страховку и другое.