Десантис продолжит борьбу за президентское кресло в США

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Флориды Рон Десантис будет продолжать борьбу в президентской гонке в США, сообщил его пресс-секретарь Брайан Гриффин в Twitter (X). Он не будет снимать свою кандидатуру, несмотря на слова экс-главы США Дональда Трампа об обвале политических рейтингов Десантиса и «неуклюжести» его кампании.

Это ложь. Ясно, что (бывший президент США) Дональд Трамп и его армия консультантов паникуют из-за выигрышных для Десантиса дебатов и сильного импульса, который последовал за ними. Они знают, что это гонка двух человек, и мы продолжим ее до победы на праймериз, — сообщил Гриффин.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов числятся Дональд Трамп, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс, нынешний президент США Дональд Трамп и другие.

Ранее Рон Десантис заявил, что Трамп «конечно же, проиграл» выборы главы государства в 2020 году. При этом сам Трамп неоднократно выступал с заявлениями о том, что выборы были у него «украдены». По мнению Десантиса, республиканцы проиграют выборы и в 2024 году, если продолжат рассматривать их как референдум относительно скандалов вокруг бывшего главы государства.