Держатели акций SVB подали коллективный иск против руководства банка Держатели акций Silicon Valley Bank подали коллективный иск против банка и его руководства

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Согласно документам федерального суда в Калифорнии, держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства. В частности, иск направлен против главы SVB Грега Бекера и руководителя финансовой службы Дэниела Бека.

Авторы иска обвиняют руководство банка в ошибочных действиях по сохранению депозитов клиентов и недостаточном информировании инвесторов о возможных рисках.

Авторы иска требуют, чтобы дело было рассмотрено судом присяжных, и они рассчитывают на компенсацию, а также покрытие судебных расходов. Размер компенсации будет определен судом.

10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который являлся одним из крупнейших коммерческих банков США. Это стало наиболее крупным банкротством в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB был связан с повышением учетной ставки ФРС США, что привело к обесценению активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, крупный нью-йоркский Signature Bank также был закрыт властями из-за системных рисков.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Она признала, что во время финансового кризиса 2008 года правительство США помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.