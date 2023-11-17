Дерипаска заявил о постепенном угасании «военного пыла» США из-за госдолга

Фото: U.S. Navy

Военный пыл Соединенных Штатов в скором времени угаснет из-за больших расходов государственного бюджета, заявил в своем Telegram-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, дефицит бюджета США в 2023 и 2024 годах составит 8%, а общая сумма задолженности достигнет $33 трлн.

В Вашингтоне главным виновником роста государственной задолженности считают «не очень прозрачный» механизм размещения и торгов облигаций США, рассказал Дерипаска. Однако он подчеркивает, что повышение прозрачности рынка не приведет к улучшению ситуации. Это обусловлено тем, что долги в любом случае придется отдавать с процентами.

Каким образом долги будут погашены и как через два-три года будут платиться проценты, если уже сейчас они одни больше триллиона? И это самый большой расход госбюджета США, который в этот и следующий год будет исполнены с колоссальным восьмипроцентным дефицитом. А без денег и военный пыл за океаном будет угасать, — написал предприниматель.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники ранее сообщило, что у Министерства обороны США заканчиваются деньги на вооружения для Украины. По данным газеты, фонд Пентагона, предназначенный для пополнения арсеналов, сократился до $1,1 млрд.