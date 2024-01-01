Депутат Европарламента рассказал, почему продолжается конфликт на Украине Депутат ЕП Уоллес: конфликт на Украине не был завершен из-за нежелания США

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт на Украине продолжается из-за нежелания США его прекращать, написал на своей странице в социальной сети Twitter (X) депутат Европейского парламента Мик Уоллес. По аналогичному сценарию разворачивается и ситуация с палестино-израильским конфликтом, отметил парламентарий.

У нас было четыре пленарных заседания в Страсбурге с начала геноцида в Газе, и до сих пор у нас не было резолюции по этому вопросу. Но у нас не было достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в секторе Газа, потому что империя США этого не захотела, — написал Уоллес.

Ранее он указал на то, что политики Евросоюза должны ответить за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации. Так Уоллес отреагировал на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщившего о готовности Таллина заняться поиском потенциальных мобилизантов.

Кроме того, по словам Уоллеса, пока граждане Украины умирают на поле боя, их президент «распродает государственные земли». По его мнению, Владимир Зеленский использует военный конфликт в качестве прикрытия для извлечения собственной выгоды.