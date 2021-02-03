День рождения Трампа предложили сделать выходным

https://static.news.ru/photo/b11c3386-26ce-11eb-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

День рождения экс-президента США Дональда Трампа предложили объявить государственным праздником и сделать выходным днём. С такой инициативой выступили законодатели-республиканцы из Огайо Джон Кросс и Реджи Штольфус.

Как заявили члены палаты представителей, Трамп привёл страну к беспрецедентному процветанию. Также в Огайо он получил рекордные 3,15 миллиона голосов избирателей. Поэтому необходимо выделить специальный день, чтобы чествовать «одного из величайших президентов Америки».

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Трамп одержал победу в штате Огайо, получив там 18 голосов выборщиков. Однако набрать необходимые 270 голосов для победы не смог. Новым президентом стал Джо Байден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул экс-президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.