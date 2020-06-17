День отмены рабства стал выходным в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/8f6e5c4a-b0d7-11ea-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил 19 июня выходным для госслужащих. В этот день в 1865 году последний американский штат — конфедеративный Техас — освободил чернокожих рабов.

По словам Куомо, служащие, которые не обязаны находиться на посту, 19 июня 2020-го и всех последующих годов «могут не работать, но получать полный оклад без каких-либо штрафов». Оставшиеся работники госучреждений получат дополнительный день к отпуску, пишет ТАСС.

Мичиганский губернатор Гретчен Уитмер также объявила День освобождения праздником.

Рабство в Соединённых Штатах оказалось вне закона с 1 января 1863 года, когда президент Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов. Документ начал действовать на всей территории США только после победы северян в Гражданской войне в 1865-м.

Как писал NEWS.ru, с конца мая в американских городах продолжаются массовые акции против расизма и полицейского насилия, вызванные убийством при задержании темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Многие города пережили массовые беспорядки и погромы.

Президент Дональд Трамп анонсировал реформу полиции в ответ на требования протестующих.