Демократы внесли в американский конгресс резолюцию об импичменте Трампа

https://static.news.ru/photo/e583b2da-542c-11eb-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Американские законодатели-демократы 11 января официально внесли в палату представителей Конгресса Соединённых Штатов резолюцию об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

По данным газеты The Washington Post, в документе значится всего одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу. Проголосовать по резолюции конгрессмены могут уже 13 января.

Ранее исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил , что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

В практическом смысле импичмент Трампа за несколько дней до прекращения его полномочий не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность, писал NEWS.ru.