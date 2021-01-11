Демократы внесли в американский конгресс резолюцию об импичменте Трампа

Американские законодатели-демократы 11 января официально внесли в палату представителей Конгресса Соединённых Штатов резолюцию об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.
По данным газеты The Washington Post, в документе
Ранее исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин
Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.
В практическом смысле импичмент Трампа за несколько дней до прекращения его полномочий не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность, писал NEWS.ru.