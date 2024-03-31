Демократы ужесточат критику в адрес оппонента Байдена на выборах The Hills: демократы усилят критику в адрес Кеннеди-младшего для помощи Байдену

Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

Члены Демократической партии рассчитывают сконцентрировать усилия на критике в адрес адвоката Роберта Кеннеди-младшего, который объявил о намерении принять участие в предстоящих выборах президента США в качестве независимого кандидата, пишет The Hills. По словам журналистов, демократы опасаются, что это решение может помешать переизбранию главе Белого дома Джо Байдену.

Сторонников американского лидера, в частности, беспокоит готовность Кеннеди-младшего в случае победы назначить вице-президентом юриста Николь Шанахан, чье состояние оценивается в сотни миллионов долларов, говорится в статье. Демократы считают, что такие связи помогут политику вложить дополнительные средства в предвыборную кампанию, отметили журналисты.

Демократы должны использовать все возможности для раскрытия правды о Кеннеди и Шанахан, — привели авторы материала слова одного из политических стратегов демократов Дага Гордона.

Члены фракции планируют прибегнуть к личным нападкам на Кеннеди-младшего, добавили журналисты. Сейчас демократы уже начали сбор компромата против оппонента Байдена, констатировали в газете.

Ранее политолог Вадим Сипров заявил, что Роберт Кеннеди-младший, покинувший ряды Демократической партии в прошлом году, является серьезным конкурентом для лидеров предвыборной гонки Джо Байдена и Дональда Трампа. При этом, по его словам, можно уверенно сказать, что победителем на выборах в ноябре этого года станет все-таки предшественник главы Белого дома.