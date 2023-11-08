Демократы США заблокировали проект помощи Израилю без Украины

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Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о предоставлении экстренной помощи Израилю без выделения в рамках одного документа средств для Украины, передает агентство Reuters. Демократы настаивают на необходимости предоставления одновременной помощи Тель-Авиву и Киеву. Сенаторы также заявили, что разрабатывают свой собственный законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его на голосование уже на этой неделе, как сообщается в статье.

Демократы заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошел палату представителей, но не предусматривает помощи Украине, — говорится в сообщении.

Ранее члены палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196. Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».