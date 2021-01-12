Демократы США обвинили Трампа в особо тяжком преступлении

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Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 160 дел после вторжения сторонников уходящего президента США Дональда Трампа в здание конгресса. Об этом заявил заместитель главы регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно.

За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга, — цитирует силовика ТАСС. Д'Антуоно призвал американцев, которые были участниками штурма Капитолия, добровольно явиться в спецслужбу для...