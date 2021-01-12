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Демократы США обвинили Трампа в особо тяжком преступлении

03:46, 13 января 2021
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press

Демократы из юридического комитета палаты представителей США подготовили материалы по импичменту действующего американского президента Дональда Трампа. В документе хозяин Белого дома обвиняется в особо тяжком преступлении против страны.

В вину Трампу поставлено подстрекательство к захвату Капитолия 6 января 2021 года из-за желания отменить итоги президентских выборов.

Факты устанавливают, что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента президенту Трампу, — цитирует документ РИА Новости.

Палата представителей 13 января проголосует по единственной статье импичмента Трампу, который в документе называется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп прокомментировал возможность своего отстранения по 25-й поправке Конституции США. Она предусматривает неспособность президента выполнять свои обязанности. По словам Трампа, отстранение по этой поправке он считает для себя «нулевым риском». Также президент назвал «самой большой и злобной фальшивкой» готовящийся против него импичмент.

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