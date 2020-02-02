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Демократическая партия США пытается извратить позицию адвокатов главы государства — Дональда Трампа — в ходе процесса о его импичменте в верхней палате Конгресса. Оппоненты представляют всё так, будто лидеру дозволено абсолютно всё, рассказал представитель защиты президента Алан Дершовиц.

Таким образом юрист ответил на вопрос, почему он во время процедуры отстранения Трампа от власти продвигает идею, будто, по мнению Трампа, его переизбрание в 2020-м году отвечает интересам Штатов.

Подобная формулировка якобы говорит о стремлении оправдать действия президента с помощью расширения его иммунитета от преследования, передаёт телеканал Fox News.

Я никогда не говорил, будто президент вправе делать что угодно, если это отвечает национальным интересам [США] <...> Эти парни [демократы] совершенно сознательно извратили мои слова, — резюмировал Дершовиц.

Демократы инициировали процедуру импичмента осенью 2019 года после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Cенат США рассмотрит дело об импичменте президента Дональда Трампа без вызова свидетелей и рассмотрения новых доказательств — демократы не смогли склонить на свою сторону республиканку Лизу Мурковски, чей голос станет решающим.