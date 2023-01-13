Демократы предложили закрепить в конституции США право голосовать с 16 лет

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Представители демократов в палате представителей США предложили ввести поправку в конституцию страны, которая позволит 16-летним подросткам участвовать в голосовании, сообщает Fox News. По данным телеканала, законодательное новшество позволит облегчить реализацию леволиберальной политики, в которую входит контроль над ношением оружия и усиление мер защиты окружающей среды.

Право граждан Соединенных Штатов, которым исполнилось шестнадцать лет и старше, голосовать, не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по причине возраста, — представила резолюцию член Палаты представителей от Демократической партии Грейс Мэн.

В ходе выступления в Конгрессе США 12 января она отметила, что отмена 26-й поправки к конституции Соединенных Штатов позволит молодежи высказывать свое мнение по многим позициям, поддерживаемым демократами.

Наши молодые люди, в том числе 16- и 17-летние, продолжают бороться и отстаивать очень многие вопросы, которыми они увлечены, от безопасности оружия до климатического кризиса. Они были чрезвычайно вовлечены в политику, влияющую на их жизнь и их будущее, — отметила Мэн.

Ранее в издании The Hill сообщили, что президент США Джо Байден начал готовиться к переизбранию в 2024 году. По данным газеты, помощники американского лидера проводят встречи с ключевыми союзниками. Официально штаб Байдена планирует заявить о начале президентской кампании в феврале или апреле, говорится в публикации.