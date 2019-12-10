https://static.news.ru/photo/cfaeb7d2-1b5e-11ea-a19f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Sarah Silbiger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты обвинения, среди которых злоупотребление властью и препятствие работе Конгресса.

Использовать свою должность для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам, — это нарушение закона, за которое можно объявить импичмент президенту, — заявил председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер.

Он считает, что американский лидер препятствует расследованию Палаты представителей. Глава Белого дома заблокировал дачу показаний ряда чиновников.

Кроме того, по словам Надлера, эти обвинения рассмотрит юридический комитет Палаты представителей. После этого они смогут проголосовать по вопросу об объявлении импичмента на основе имеющихся обвинений, передаёт «Интерфакс».

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины, писал NEWS.ru.