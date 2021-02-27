«Демократы обрадовались бы войне с РФ»: В США высказались об ударе по САР

Жители США обсудили сообщения СМИ об ударе американской авиации по Сирии и реакции на него со стороны России. Мнения читателей разделились. Одни достаточно агрессивно прокомментировали позицию Москвы, другие отметили, что действия в САР могут привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.
Авиаудар был нанесён 26 февраля по нескольким целям на сирийско-иракской границе. В Вашингтоне его назвали ответом на недавние нападения на войска США в Ираке. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва была предупреждена об операции всего за несколько минут до её начала и с точки зрения деконфликтинга это бесполезно.
Отдельные читатели The Washington Post
Моя бы воля, они бы узнали об этом из газет, — заявил один из комментаторов.
Другие раскритиковали пришедших к власти демократов за отношение к русским с «воинствующим фанатизмом».
С помощью политической идеологии русских фактически расчеловечили до такой степени, что, по-моему, большинство демократов только обрадовались бы войне с Россией. Потому что война с Россией — это именно то, что сейчас нужно этой стране, — отметил один из читателей.
Он также добавил, что Вашингтон не учится на своих прошлых ошибках. Другой возмутился тратами на подобные удары и «операции по смене режима» в то время, как миллионы американцев не могут позволить себе медицинское обслуживание.
Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков назвал удары США по Сирии сигналом для Кремля о характере внешнеполитического курса новой администрации. По его мнению, так Вашингтон показывает своё желание навязать новые условия для возвращения в «ядерную сделку» с Ираном.