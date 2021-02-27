«Демократы обрадовались бы войне с РФ»: В США высказались об ударе по САР

https://static.news.ru/photo/d47b6a3a-79db-11eb-9556-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Жители США обсудили сообщения СМИ об ударе американской авиации по Сирии и реакции на него со стороны России. Мнения читателей разделились. Одни достаточно агрессивно прокомментировали позицию Москвы, другие отметили, что действия в САР могут привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.

Авиаудар был нанесён 26 февраля по нескольким целям на сирийско-иракской границе. В Вашингтоне его назвали ответом на недавние нападения на войска США в Ираке. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва была предупреждена об операции всего за несколько минут до её начала и с точки зрения деконфликтинга это бесполезно.

Отдельные читатели The Washington Post поиронизировали над тем, что «русских обидели». По их словам, Россия настолько ослабела, что ей теперь требуются предупреждения.

Моя бы воля, они бы узнали об этом из газет, — заявил один из комментаторов.

Другие раскритиковали пришедших к власти демократов за отношение к русским с «воинствующим фанатизмом».

С помощью политической идеологии русских фактически расчеловечили до такой степени, что, по-моему, большинство демократов только обрадовались бы войне с Россией. Потому что война с Россией — это именно то, что сейчас нужно этой стране, — отметил один из читателей.

Он также добавил, что Вашингтон не учится на своих прошлых ошибках. Другой возмутился тратами на подобные удары и «операции по смене режима» в то время, как миллионы американцев не могут позволить себе медицинское обслуживание.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков назвал удары США по Сирии сигналом для Кремля о характере внешнеполитического курса новой администрации. По его мнению, так Вашингтон показывает своё желание навязать новые условия для возвращения в «ядерную сделку» с Ираном.